Чорноморець поповнився черговими футболістами. Новачками одеситів стали форвард Максим Єрмоленко та півзахисники Ілля Гаджук та Іван Литвиненко, повідомляє клубна прес-служба. Терміни та умови контрактів не повідомляються.

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24-річний Єрмоленко – вихованець Металіста. Встиг пограти за Металіст 1925 та Краматорськ (1 гол у 9 матчах Першої ліги минулого сезону).

19-річний Гаджук розпочинав у Ворсклі. За полтавський клуб навіть дебютував у рамках УПЛ – у листопаді 2020-го зіграв проти Колоса. У березні 2021-го перейшов до Динамо, уклавши контракт до 30 червня 2024 року.

21-річний Литвиненко – вихованець СК Дніпро-1. З вересня 2020-го виступав за Рух. Минулий сезон провів на правах оренди в ВПК-Агро. Після завершення угоди покинув Рух у статусі вільного агента.

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