Чорноморець оголосив про підписання трьох новачків
"Моряки" продовжують потужну трансферну кампанію.
Чорноморець поповнився черговими футболістами. Новачками одеситів стали форвард Максим Єрмоленко та півзахисники Ілля Гаджук та Іван Литвиненко, повідомляє клубна прес-служба. Терміни та умови контрактів не повідомляються.
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24-річний Єрмоленко – вихованець Металіста. Встиг пограти за Металіст 1925 та Краматорськ (1 гол у 9 матчах Першої ліги минулого сезону).
19-річний Гаджук розпочинав у Ворсклі. За полтавський клуб навіть дебютував у рамках УПЛ – у листопаді 2020-го зіграв проти Колоса. У березні 2021-го перейшов до Динамо, уклавши контракт до 30 червня 2024 року.
21-річний Литвиненко – вихованець СК Дніпро-1. З вересня 2020-го виступав за Рух. Минулий сезон провів на правах оренди в ВПК-Агро. Після завершення угоди покинув Рух у статусі вільного агента.
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