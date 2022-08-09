Албанский вингер Реальдо Фили стал игроком Черноморца, сообщает пресс-служба "моряков".

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Детали и сроки соглашения не разглашаются, известно только, что в команду Романа Григорчука 26-летний защитник перешел в статус свободного агента.

Напомним, Фили – воспитанник албанской Аполонии. На родине успел поиграть за Партизан, Камзу, Скендербеу и Люфтерари. Последним его клубом был румынский Ботошани – за 2,5 года он забил 8 голов и отдал 1 ассист в 57 матчах. В свое время выступал за сборные Албании U-20 и U-21. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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