Албанський вінгер Реальдо Філі став гравцем Чорноморця, повідомляє прес-служба "моряків".

Металіст 1925 оголосив про підписання досвідченого голкіпера

Деталі та терміни угоди не розголошуються, відомо лише, що у команду Романа Григорчука 26-річний захисник перейшов у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Філі – вихованець албанської Аполонії. На батьківщині встиг пограти за Партизані, Камзу, Скендербеу та Люфтерарі. Останнім його клубом був румунський Ботошані – за 2,5 роки він забив 8 голів та віддав 1 асист у 57 матчах. Свого часу виступав за збірні Албанії U-20 та U-21. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

Луческу наступає на граблі Реброва, або Що не так із трансфером Кабаєва в Динамо?