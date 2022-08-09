Очередным новичком Металлиста 1925 стал вратарь Олег Мозиль, сообщает официальный сайт харьковчан.

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О сроках и условиях соглашения не сообщается. 26-летний голкипер будет выступать за команду Валерия Кривенцова под номером 37.

Напомним, Мозиль – воспитанник львовских Карпат, за которые, однако, не сыграл ни одного матча. На профессиональном уровне дебютировал за черновицкую Буковину. Успел поиграть за Львов и Полесье. Последним клубом Олега был Агробизнес, в котором он провел последние два сезона (57 официальных матчей). Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

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