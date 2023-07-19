Украинские полузащитники Евгений Данилюк и Никита Ситников продолжат карьеру в Черноморце, информирует официальный сайт одесситов.

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О сроках и условиях контрактов не сообщается, однако Transfermarkt указывает, что игроки подписали соглашения на один сезон – до 30 июня 2024 года.

Напомним, 20-летний Данилюк начинал в Прикарпатье. Выступал за молодежную команду франковцев, Колос U-19 и любительские Ольховцы.

19-летний Ситников – воспитанник Академии Днепра. Играл за Александрию U-19 и польскую Легию U-19. Вызывался в сборную Украины U-16.

Напомним, Черноморец в новом сезоне стартует выездным матчем против ЛНЗ. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, в 13:00.

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