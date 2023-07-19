Чорноморець оголосив про підписання двох новачків – один з них грав у Європі
"Моряки" продовжують комплектувати команду перед стартом нового сезону.
Українські півзахисники Євген Данилюк і Микита Ситников продовжать кар'єру у Чорноморці, інформує офіційний сайт одеситів.
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Про терміни та умови контрактів не повідомляється, однак Transfermarkt вказує, що гравці підписали угоди на один сезон – до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, 20-річний Данилюк розпочинав у Прикарпатті. Виступав за молодіжну команду франківців, Колос U-19 і аматорські Вільхівці.
19-річний Ситников – вихованець Академії Дніпра. Грав за Олександрію U-19 та польську Легію U-19. Викликався до збірної України U-16.
Нагадаємо, Чорноморець у новому сезоні стартує виїзним матчем проти ЛНЗ. Зустріч відбудеться у неділю, 30 червня, о 13:00.
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