Дада Бельмонте дисквалифицировали на 600 дней. Представители футболиста будут подавать апелляцию на это решение.

Одесский Черноморец расторг контракт с бразильским легионером команды Дада Бельмонте. Об этом сообщает клубная пресс-служба "моряков".

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По официальным данным, ФИФА направила дисциплинарное решение по бразильскому полузащитнику – футболист не может принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней.

Речь идет о подозрении участия Белмонте в манипуляциях результатами футбольных мер. Бельмонте и его представители будут подавать апелляцию на это решение.

Напомним, бразилец в текущем сезоне провел 10 матчей за Черноморец. В его активе 1 гол и 1 ассист.

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