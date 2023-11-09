Дада Бельмонте дискваліфікували на 600 днів. Представники футболіста подаватимуть апеляцію на це рішення.

Одеський Чорноморець вимушено розірвав контракт з бразильським легіонером команди Дада Бельмонте. Про це повідомляє клубна прес-служба "моряків".

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За офіційними даними, ФІФА надіслала дисциплінарне рішення щодо бразильського півзахисника – футболіст не може брати участь в турнірах під егідою УЄФА та ФІФА впродовж 600 днів.

Йдеться про підозру участі Бельмонте у маніпуляціях результатами футбольних заходів. Бельмонте та його представники подаватимуть апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, бразилець у поточному сезоні провів 10 матчів за Чорноморець. В його активі 1 гол та 1 асист.

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