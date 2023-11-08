"Мне становится понемногу понятно, что делается с Черноморцем – их придерживают. Мне очень жаль Романа Иосифовича. Недаром он в начале сезона говорил о судействе. Тогда их отпустили и он дал хороший результат. Сейчас разговоры закончились и посмотрите, что в игре с Металлистом 1925 Было сделано… Удаление смешное… Такое впечатление, что человек сознательно хотел оставить Черноморец в меньшинстве… Более богатые команды не трогают, но беднее, которые за счет игровых качеств пытаются подняться, а им сразу бьют по голове.

Камбек имени "джокеров" в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 2:1

Для судей это также полезно, потому что они хотят, чтобы наверху были богаты, поскольку тогда денег больше уходит. Я буду просить, чтобы те, кто имеет возможность, обратил внимание на эту ситуацию с Черноморцем.

Черноморец хорошо смотрится и может претендовать на тройку, пока свою игру ищет Днепр-1. Кривбасс, Полесье. К тому же они обыграли Полесье (1:0). То есть, здесь может быть борьба и конкуренты просто прибивают. Сейчас они хотят между собой до зимы определить пятерку, а другие пусть играют между собой. При том, что это идет со стороны прямых конкурентов, испытывающих эту борьбу. Если мы сейчас это не поборем, то будет очень большая проблема", – сказал Цыганык.

Напомним, Черноморец проиграл Металлисту 1925 в скандальном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Металлист 1925 на глазах Реброва оформил камбек с Черноморцем, играя свыше тайма в большинстве