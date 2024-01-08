Одесситы первыми из всех команд УПЛ начали подготовку ко второй части сезона.

Черноморец еще в субботу, 6 января, начал тренировочные сборы в Турции. "Моряки" дислоцируются в городе Манавгат, где проживают в 5-звездочном отеле TUI Blue Side.

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Пресс-служба одесского клуба представила девять команд, с которыми сыграют подопечные Романа Григорчука – наставник решил проводить игры каждые 3-4 дня, чтобы на практике воплощать все свои замыслы в жизнь.

Среди соперников Черноморца представители Австрии, Армении, Косово, Северной Македонии, Румынии, Узбекистана, Венгрии и даже Южно-Африканской Республики.

Расписание спаррингов Черноморца выглядит следующим образом:

12 января – Черноморец – Петролул (Румыния)

16 января – Черноморец – Уйпешт (Венгрия)

20 января – Черноморец – Дрита (Косово)

21 января – Черноморец – ТС Гэлакси (ЮАР)

25 января – Черноморец – Альтах (Австрия)

28 января – Черноморец – Брера (Северная Македония)

29 января – Черноморец – Струга (Северная Македония)

1 февраля – Черноморец – Алашкерт (Ереван, Армения)

4 февраля – Черноморец – Андижан (Узбекистан).

Напомним, на паузу Черноморец ушел на 8-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков. Свой первый матч после зимнего отдыха одесситы проведут 24 февраля на выезде против Оболони.

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