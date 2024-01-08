Чорноморець розпочав зимові збори у Туреччині – в планах Григорчука і Ко майже 10 матчів у ритмі топ-клубів
Одесити першими зі всіх команд УПЛ розпочали підготовку до другої частини сезону.
Чорноморець ще у суботу, 6 січня, розпочав тренувальні зборі у Туреччині. "Моряки" дислокуються у місті Манавгат, де проживають у 5-зірковому готелі TUI Blue Side.
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Прес-служба одеського клубу представила дев'ять команд, з якими зіграють підопічні Романа Григорчука – наставник вирішив проводити ігри кожні 3-4 дні, аби на практиці втілювати всі свої задуми у життя.
Серед суперників Чорноморця – представники Австрії, Вірменії, Косова, Північної Македонії, Румунії, Узбекистану, Угорщини і навіть Південно-Африканської Республіки.
Розклад спарингів Чорноморця виглядає наступним чином:
12 січня – Чорноморець – Петролул (Румунія)
16 січня – Чорноморець – Уйпешт (Угорщина)
20 січня – Чорноморець – Дріта (Косово)
21 січня – Чорноморець – ТС Гелаксі (ПАР)
25 січня – Чорноморець – Альтах (Австрія)
28 січня – Чорноморець – Брера (Північна Македонія)
29 січня – Чорноморець – Струга (Північна Македонія)
1 лютого – Чорноморець – Алашкерт (Єреван, Вірменія)
4 лютого – Чорноморець – Андіжан (Узбекистан).
Нагадаємо, на паузу Чорноморець пішов на 8-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Свій перший матч після зимового відпочинку одесити проведуть 24 лютого на виїзді проти Оболоні.
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