Украинский полузащитник Александрии Артур Авагимян попал в сферу интересов батумского Динамо, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, от серьезных шагов этой зимой чемпиона Грузии, который тренирует украинец Андрей Демченко, остановило то, что 26-летний полузащитник уже заигран за две команды – в сезоне 2023/24 он успел сыграть за Александрию, а затем на правах аренды за Черноморец.

Динамо продолжает следить за Авагимяном – в нем видят замену одному из лидеров клуба Гиорги Зарие. Летом 26-летний атакующий хавбек мог оказаться в УПЛ – на него претендовало несколько клубов с амбициями еврокубков, но ближайшей была Заря. Из-за войны Зария не рискнул переезжать в Украину и 1 января 2024 года перешел в казахский Кайрат.

Напомним, Авагимян – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, Черноморец, Александрию и армянский Алашкерт. Его контракт с командой Руслана Ротаня действует до 30 июня 2025 года, а аренда в коллективе Романа Григорчука – до лета 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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