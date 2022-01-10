Игрок не полетел вместе с командой на сборы в Турцию и остался в Одессе, сообщает Footboom со ссылкой на собственные источники.

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Бугай ведет переговоры с Черноморцем о продолжении сотрудничества, однако вероятность того, что уже этой зимой игрок покинет клуб, достаточно высока.

К слову, Владислав в текущем сезоне сыграл в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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