Чорноморець може розпрощатись з нападником
09:55 - Читать на русском
Форвард Чорноморця Владислав Бугай близький до відходу з одеського клубу.
Гравець не полетів разом з командою на збори в Туреччину та залишився у Одесі, повідомляє Footboom з посиланням на власні джерела.
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Бугай веде переговори з Чорноморцем щодо продовження співпраці, однак вірогідність того, що вже цієї зими гравець покине клуб, досить висока.
До слова, Владислав у поточному сезоні зіграв у 16 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
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