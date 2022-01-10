Гравець не полетів разом з командою на збори в Туреччину та залишився у Одесі, повідомляє Footboom з посиланням на власні джерела.

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Бугай веде переговори з Чорноморцем щодо продовження співпраці, однак вірогідність того, що вже цієї зими гравець покине клуб, досить висока.

До слова, Владислав у поточному сезоні зіграв у 16 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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