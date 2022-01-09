"Есть бюджет, который мы можем потратить на приобретение. У нас тоже есть арендованные игроки. Если понадобится, то будем ими пользоваться.

Григорчук: Ряд игроков из Динамо едет с Черноморцем на сборы

Будет ряд приобретений. Сразу отвечу, что будут легионеры. У нас в обойме 4 легионера, которых мы представим чуть позже. Ведем переговоры еще с четырьмя – решение примет тренерский штаб.

Наш бюджет соответствует первой шестерке УПЛ", – сказал Генинсон для Youtube-канала одесского клуба.

После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ