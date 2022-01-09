"Бюджет Черноморца отвечает первой шестерке УПЛ", – одесситы готовят значительное усиление
Представитель новых владельцев Черноморца Владимир Генинсон анонсировал трансферы клуба.
"Есть бюджет, который мы можем потратить на приобретение. У нас тоже есть арендованные игроки. Если понадобится, то будем ими пользоваться.
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Будет ряд приобретений. Сразу отвечу, что будут легионеры. У нас в обойме 4 легионера, которых мы представим чуть позже. Ведем переговоры еще с четырьмя – решение примет тренерский штаб.
Наш бюджет соответствует первой шестерке УПЛ", – сказал Генинсон для Youtube-канала одесского клуба.
После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.
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