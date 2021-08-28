Главный тренер "желто-черных" Юрий Гура нашел причину неуверенной игры своих подопечных в матче 6-го тура УПЛ с "моряками".

"Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки Черноморца показали характер и скорость.

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Они очень прилично выбегали в контратаки, а у нас все выглядело довольно вяло – все подборы проиграли. Черноморец еще всем нервы попортит. Игроки Александрии хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Однако у ребят есть желание побеждать в каждом матче", – сказал Гура в комментарии программе УПЛ ONLINE.

Напомним, в матче 6-го тура УПЛ Александрия, уступая по ходу поединка Черноморцу, дважды смогли отыграться и спасла ничью.

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