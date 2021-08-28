Головний тренер "жовто-чорних" Юрій Гура знайшов причину невпевненої гри своїх підопічних у матчі 6-го туру УПЛ з "моряками".

"Ми програвали по ходу матчу 1:2, тому, думаю, що це досягнення. Хотілося, звичайно, вигравати, але гравці Чорноморця показали характер і швидкість.

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Вони дуже пристойно вибігали в контратаки, а у нас все виглядало досить мляво – всі підбори програли. Чорноморець ще всім нерви попсує. Гравці Олександрії хотіли перемогти, але десь не вистачало майстерності. Проте у хлопців є бажання перемагати в кожному матчі", – сказав Гура у коментарі програмі УПЛ ONLINE.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру УПЛ Олександрія, поступаючись по ходу поєдинку Чорноморцю, двічі змогла відігратиси і врятувала нічию.

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