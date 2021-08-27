Черноморец проводил свой второй домашний матч в сезоне. Первый одесситы провели неделю назад, но устроить праздник родным болельщикам тогда было нереально – в соперниках был Шахтер. Теперь же "моряки" получили реальный шанс зацепиться за очки, ведь Александрия на старте чемпионата дважды дарила их явным аутсайдерам. Впрочем, гости все равно считались фаворитами встречи, ведь Черноморец в четырех из пяти предыдущих туров пропускал по три гола.

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Первый тайм прошел в довольно равной борьбе. Хозяева провели несколько интересных позиционных атак, но подопечным Юрия Мороза не хватало исполнительского мастерства и прорывов в штрафную – до перерыва в их активе были лишь несколько несложных дальних ударов. Александрия же в завершающей фазе работала гораздо лучше, едва не открыв счет уже на 6-й минуте встречи – это Ковалец получил передачу на правый край штрафной и пробил в дальний нижний угол. Кучерук парировал.

Кроме Кирилла, забивать мог Спинелли, который на 11-й и 30-й минутах замыкал подачи с левого фланга. С первым ударом головой легко справился Кучерук, а второй прошел мимо ближнего угла. Вот, собственно, и вся острота до перерыва. В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Казалось, что матч завершится без голов, однако во втором тайме игра неожиданно раскрылась. Черноморец после небольшой раскачки пошел вперед, создав два шикарных момента: на 53-й минуте Исаенко вошел в штрафную, перекинув Билыка вместе с воротами, а на 55-й Исаенко завершил классную трехходовку мощным ударом метров с 20-ти – над перекладиной!

Александрия ответила еще агрессивнее. Ковалец уже на 57-й минуте получил прострел и пробил из центра штрафной под ближнюю стойку (Кучерук выручил одесситов), а на 63-й Цуриков едва не сделал заявку на премию Пушкаша – Андрей откликнулся на навес с левого фланга и замкнул его ударом пяткой с лету в стиле Ибрагимовича! От гола "моряков" спасла перекладина.

Еще через три минуты Устименко должен был выводить гостей вперед, завершив в касание прострельную передачу, однако Кучерук поймал мяч. Дело шло к голу в его ворота, но на 71-й минуте счет неожиданно открыл Черноморец! Отличиться удалось Авагимяну: Артур подхватил отскок перед штрафной площадкой и прорвался на левый край, обыграв сразу четырех футболистов соперника – в завершении слалома вингер качнул Рыбалку и выстрелил в дальний угол. 1:0! Впрочем, счастье одесситов продолжалось недолго, ведь уже на 72-й Третьяков восстановил статус-кво дальним ударом – мяч срикошетил от Михайленко и перелетел через голкипера. 1:1!

Черноморец не стушевался, довольно быстро забив второй гол. Его привез Дубра, который на 76-й минуте грубо ошибся при перехвате заброса от Кузика, завалив линию офсайда и пропустив мимо себя Ваната. Владислав наказал за это выстрелом в ближний угол – 2:1! Впрочем, одесситы вновь не смогли удержать нужный счет, пропустив уже через восемь минут: Устименко в окружении защитников технически развернулся и неожиданно для всех закрутил мяч в дальнюю девятку. 2:2. Шедевр.

В эндшпиле встречи Черноморец отчаянно пытался вырвать победу, врываясь в штрафную, падая в нем и требуя пенальти, однако на последних секундах хозяева едва не пропустили прямой удар со стандарта – мяч прошел рядом с ближней штангой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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