У обеих команд по 6 очков, но киевляне сыграли лишь 2 поединка, а команда Григорчука чередовала сухие победы с таким же поражением. Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Мирча Луческу сменил двух исполнителей основы после изнурительного 120-минутного еврокубкового противостояния с Арисом в четверг. Владислав Дубинчак и Георгий Бущан уступили место в старте Руслану Нещерету и Константину Вивчаренко. Одесситы без удаленных Кузыка и Салюка (вместо них Авагимян и Гучек), а Ийеде, забивший неделю назад Оболони, начинает в запасе, меняясь местами с Хадидой. Где смотреть матч Черноморец – Динамо онлайн? Игру транслируют Setanta Sports, MEGOGO Футбол Первый и другие ОТТ-платформы.

Черноморец – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Черноморец: Шевченко – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Васильев – Штогрин, Авагимян, Шпорн, Бойчук – Хадида

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат