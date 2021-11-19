Кияни у матчі 15-го туру УПЛ каменя на камені не залишили від одеситів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чорноморець у матчі з Динамо протримався до середини тайму, поки Буяльський з меж штрафного не пробив Варакуту. Наступного гола довелось чекати аж... три хвилини. Вітінью з лінії закрутив сферу під поперечину. За трохи бразилець оформив дубль, добивши сферу вже у порожні ворота після передачі Шкуріна. Чорноморець під кінець тайму один гол відквитав, використавши навіс з кутового.

Динамо знищило Чорноморець з непристойним рахунком – Вітінью, Гармаш, Шкурін і Ко у вогні, Шахтар знову позаду

Гармаш, який з'явився одразу по перерві, вже через дві хвилини довів рахунок до непристойного, забивши гарматним ударом з далекої відстані. Згодом Буяльський реалізував пенальті за гру рукою Кузика. А на останніх хвилинах свій перший гол у офіційних матчах оформив і найкращий голеадор минулого сезону Владислав Кулач.

Перемога принесла Динамо 38 очок і підняла на першу сходинку, Чорноморець з 11-ма балами – дванадцятий.

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду