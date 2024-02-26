Оболонь в стартовом туре после возобновления сезона одержал легкую победу над Черноморцем. "Пивовары" владели инициативой всю игру, однако моменты в первом тайме не были опасными. Мединский пробил в ворота вратарю, а удары Слободяна, Краснопира и Прокопенко были неточными. Черноморец же особенно безынициативно действовал в атаке – ни одного удара по воротам соперника до перерыва.

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Во втором тайме все продолжилось в этом же ключе. Краснопир пробил головой под перекладину после навеса с углового, но Варакута совершил сейв. Все же на 74-й минуте Оболонь наконец повела в счете. Васильев пропустил мяч, Вишневский опередил его и отдал в центр штрафной. Салюк должен был перехватить мяч и выбить его, но не попал по нему. Краснопир оказался один на один с вратарем и с близкого расстояния забил достаточно простой гол.

Однако, Черноморец умудрился отыграться на 84-й минуте своим первым и единственным ударом по чужим воротам. Авагимян навесил с углового, а Штогрин головой без особых проблем переправил мяч в нижний угол. Оболонь большими силами пошла вперед, однако вырвать победу так и не удалось.

Таким образом, "пивовары" остались в зоне переходных матчей с 15 очками (столько же у Металлиста 1925 и Зари), а Черноморец с 23 пунктами расположился на девятой строчке.

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