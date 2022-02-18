Черноморец близок к подписанию защитника сборной Канады
17:23 - Читати українською
Одесситы все еще продолжают искать усиление перед возобновлением УПЛ.
На просмотре в Черноморце находится защитник Вайле Манджрекар Джеймс, говорится на фан-странице "моряков" в Telegram.
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Он уже потренировался с командой и близок к подписанию полноценного контракта. В настоящее время стороны завершают переход, утверждает Tribuna. 28-летний канадец в этом сезоне провел 16 поединков за датский коллектив. Transfermarkt оценивает Манджрекара в 400 тысяч евро.
К слову, Джеймс может похвастаться выступлениями за сборную Канады: 17 поединков и два забитых мяча.
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