Одесситы все еще продолжают искать усиление перед возобновлением УПЛ.

На просмотре в Черноморце находится защитник Вайле Манджрекар Джеймс, говорится на фан-странице "моряков" в Telegram .

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Он уже потренировался с командой и близок к подписанию полноценного контракта. В настоящее время стороны завершают переход, утверждает Tribuna . 28-летний канадец в этом сезоне провел 16 поединков за датский коллектив. Transfermarkt оценивает Манджрекара в 400 тысяч евро.

К слову, Джеймс может похвастаться выступлениями за сборную Канады: 17 поединков и два забитых мяча.