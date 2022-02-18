Одесити все ще продовжують шукати підсилення перед відновленням УПЛ.

На перегляді в Чорноморці перебуває захисник Вайле Манджрекар Джеймс, йдеться на фан-сторінці "моряків" в Telegram.

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Він вже потренувався з командою і є близьким до підписання повноцінного контракту. Наразі сторони завершують перехід, стверджує Tribuna. 28-річний канадець цього сезону провів 16 поєдинків за данський колектив. Transfermarkt оцінює Манджрекара в 400 тисяч євро.

До слова, Джеймс може похизуватись виступами за збірну Канади: 17 поєдинків та два забиті м'ячі.

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