Не успели команды начать игру, как Верес повел в счете – Мрвальевич в касание замкнул навес Шастала со штрафного. Мяч от перекладины пересек линию ворот.

Верес удержал победу над Черноморцем, покинув зону вылета – ровенчане прервали 5-матчевую безвыигрышную серию

Ровенцы были острее и дальше. Мрвальевич мог оформить дубль, но немного не попал после классной скидки Банады. Черноморец лишь перед перерывом создал острый момент, но Ермаков пробил мимо стойки головой. Во второй половине одесситы были намного острее, но Паст удержал ворота на замке.