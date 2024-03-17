Чорноморець – Верес – 0:1 – відео гола та огляд матчу
17:20 - Читать на русском
Верес обіграв Чорноморець у виїзному поєдинку 21-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Не встигли команди розпочати гру, як Верес повів у рахунку – Мрвальєвіч у дотик замкнув навіс Шастала зі штрафного. М'яч від поперечки перетнув лінію воріт.
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Рівненці були гострішими і далі. Мрвальєвіч міг оформити дубль, але трохи не влучив після класної скидки Банади. Чорноморець лише перед перервою створив гострий момент, але Єрмаков пробив повз стійку головою. У другій половині одесити були набагато гострішими, але Паст втримав ворота на замку.
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