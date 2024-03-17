Не встигли команди розпочати гру, як Верес повів у рахунку – Мрвальєвіч у дотик замкнув навіс Шастала зі штрафного. М'яч від поперечки перетнув лінію воріт.

Верес втримав перемогу над Чорноморцем, покинувши зону вильоту – рівняни перервали 5-матчеву безвиграшну серію

Рівненці були гострішими і далі. Мрвальєвіч міг оформити дубль, але трохи не влучив після класної скидки Банади. Чорноморець лише перед перервою створив гострий момент, але Єрмаков пробив повз стійку головою. У другій половині одесити були набагато гострішими, але Паст втримав ворота на замку.