Черноморец – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью своей команды в матче против Черноморца (1:1).

"Потеряли два очка. Понятно, что Черноморец закрылся – они выбрали такую тактику. Качество поля не позволяло нам как-то быстро комбинировать.

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Простые навесы в штрафную... Не было форварда сегодня у нас, который там мог бы побороться, выиграть верховые мячи, поэтому старались обострить атаки проникающими передачами в центральную зону. Моментов много не создали, но гол забили.

Что касается отношения игроков к работе, у меня претензия только одна – это концентрация при стандартах в защите. У нас есть футболисты, которые отвечают за игроков персонально, но мы разберемся с этим сами. По тому, как складывалась игра – ничего не предвещало беды.

Шапаренко? У нас на его позиции очень хорошая конкуренция. Есть футболисты, которые на сегодняшний момент у нас выглядят лучше.

Два дня назад мы играли в Амстердаме. Через два дня снова играем здесь – ротация была необходима, у нас во вторник еще одна очень важная встреча. Только в один момент не доработали, но в целом ребята делали все, что могли на футбольном поле", – цитирует Хацкевича пресс-служба "бело-синих".

Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча