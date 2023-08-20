Матч Черноморец – Динамо состоится сегодня, 20-го августа, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Черноморец выдал довольно неоднозначный старт нового сезона. Одесситы уверенно победили новичков УПЛ – ЛНЗ и Оболонь – однако так же уверенно проиграли Колосу. В матче с "пивоварами" в предыдущем туре было два удаления после 70-й минуты, но не стоит списывать нервное завершение только на данный факт. Команда допускала индивидуальные ошибки в простых ситуациях (именно поэтому удалился Салюк) и невнятно оборонялась на стандартах, хотя в целом выглядела сильно.

Болей и делай прогнозы.

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Игру подопечных Романа Григорчука можно отметить как за прессинг (что уже не удивляет), так и за позиционное наступление. Защитники "моряков" работают в смелом стиле, взбираясь на чужую половину, а Ермаков раздает филигранные передачи в глубину (этим также силен опорник Васильев). У команды есть вариативность при дистрибуции мяча, так что Динамо будет непросто.

Вряд ли киевляне надеются на легкий матч, учитывая майское поражение от Черноморца. Тогда в ворота гранда залетело аж три гола. То фиаско де-факто оставило "бело-синих" без шансов на медали, хотя одесситам серьезно повезло в той игре.

Главная проблема "моряков" с тех пор не изменилась – у Романа Григорчука ограниченный ресурс по футболистам. После удаления Салюка он остался всего с двумя центрбеками, а профильного левого фулбека вообще нет (эту роль выполняет вингер Брагару). Как и нет равноценной замены двум основным опорникам.

У Динамо похожие трудности. Казалось бы, у гранда априори лучшие кадровые условия, однако на самом деле киевляне критически зависимы от формы своих лидеров. Версию команды Мирчи Луческу без Шапаренко и сильных вингеров мы видели в предыдущем сезоне – контраст со стартом нынешнего разительный. В первых двух турах УПЛ киевляне забили восемь голов, продемонстрировав фантастическую гибкость и эффективность в работе на чужой трети.

Сейчас ротация без большой потери в качестве возможна разве что на позициях левого фулбека и левого вингера. Даже в центре защиты, который, казалось бы, ничего не спасет, мало пространства для маневра – Сирота со своими передачами становится незаменимым, а Попов при правильном настроении лучший в борьбе. Между тем, Мирча Луческу жалуется на длительные переезды и усталость своих подопечных.

Действительно, пятницу после тяжелого матча с Арисом динамовцы потратили на дорогу из Бухареста в Одессу. Впрочем, у команды был полноценный день для восстановления – а до того "бело-синие" отдыхали всю неделю благодаря переносу встречи с Металлистом 1925. Поединок с Вересом в следующем туре тоже перенесли, так что нагрузки на киевлян не такие уж и страшные.

И это плохо для Черноморца, ведь в атакующей работе Динамо выглядит грозно. Возможно, это было не так заметно в еврокубках, но одесситам до Ариса пока что далеко. Тревогу столичного коллектива вызывает игра в обороне, вследствие которой даже Минай с Оболонью имеют шансы на громкие сенсации – впрочем, даже при такой серьезной уязвимости киевляне добывают нужные результаты. Словом, фаворит очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированы: Войтиховский, Бадибанга (Черноморец)

Дисквалифицированные: Кузык, Салюк – Попов

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Динамо

Черноморец: Шевченко – Путря, Ермаков, Гучек, Брагару – Васильев, Шпорн – Штогрин, Хадида, Бойчук – Иеде

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча УПЛ. На победу киевлян дают коэффициент 1.43, в то время как на триумф Черноморца – аж 8.10. Коэффициент на ничью составляет 4.10.

Специалисты ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.76, аналогичный тотал меньше – 2.10. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.20, а Самсона Иеде – на 3.50.

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча УПЛ На победу киевлян дают коэффициент 1.43, в то время как на триумф Черноморца – 8.10. Коэффициент на ничью составляет 4.10.

Специалисты ожидают результативную игру. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.76, аналогичный тотал меньше – 2.10. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.20, а Самсона Иеде – на 3.50.

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