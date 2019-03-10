"Черная суббота" УПЛ: впервые за 14 лет три сухих матча чемпионата Украины состоялись в один день

В чемпионате Украины еще никогда не играли без голов трижды за сутки.

Все три субботних матча 21-го тура УПЛ завершились без голов, обновив печальный рекорд. За последние 14 сезонов в Украине не случилось ни одного тура, в котором были бы зафиксированы сразу три сухих ничьи в один день.

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Последний раз подобное случалось 10 апреля 2005. Тогда без голов завершились матчи Оболонь – Закарпатье, Борисфен – Динамо и Ворскла-Нефтегаз – Черноморец. Правда, в тот день было сыграно семь поединков, а не три.

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