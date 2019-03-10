toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

"Черная суббота" УПЛ: впервые за 14 лет три сухих матча чемпионата Украины состоялись в один день

18:35 21 Читати українською
"Черная суббота" УПЛ: впервые за 14 лет три сухих матча чемпионата Украины состоялись в один день
Заря – Львов– 0:0 / ФК Заря

В чемпионате Украины еще никогда не играли без голов трижды за сутки.

80’ Вадим Парамонов
 

Все три субботних матча 21-го тура УПЛ завершились без голов, обновив печальный рекорд. За последние 14 сезонов в Украине не случилось ни одного тура, в котором были бы зафиксированы сразу три сухих ничьи в один день.

Бакалов: Сложно выигрывать, если не удается забить

Последний раз подобное случалось 10 апреля 2005. Тогда без голов завершились матчи Оболонь – Закарпатье, Борисфен – Динамо и Ворскла-Нефтегаз – Черноморец. Правда, в тот день было сыграно семь поединков, а не три.

Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC

Источник: Футбол 24
Теги
Львов - Заря УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Фиорентина
21:30
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук