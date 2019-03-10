Бакалов: Сложно выигрывать, если не удается забить

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился впечатлениями после ничьей с луганской Зарей в матче 21-го тура УПЛ.

"Считаю, что в таких играх нужно забивать. Если ты не забиваешь, то сложно выигрывать. Тем более, что были хорошие предпосылки для реализации моментов, которые команда создавала на поле. К сожалению, результат нас расстроил.

Львов – Заря – 0:0 – видеообзор матча

Что касается качества игры, то я поблагодарил ребят. Она была немного видоизменена по сравнению с предыдущими матчами.

Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в первой "шестерке"

Возможно, мы немного рисковали. Но у меня нет причин упрекать своих ребят за сегодняшний матч", – цитирует Бакалова пресс-служба Львова.