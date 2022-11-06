Тренер Металлиста 1925 Олег Голодюк объяснил, почему общается с представителями СМИ без своего партнера по тренерскому цеху.

"Почему Эдмар не приходит на пресс-конференции? Он просто владеет в совершенстве русским языком, он не знал, что такое произойдет в нашей стране.

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Эдмар охотно пообщался бы с вами, просто я общаюсь на украинском. Я ему помогаю в этом вопросе, обещаю, что через пару туров он придет", – цитирует Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане разгромно проиграли уже во втором матче подряд – Верес разбил Металлист 1925 со счетом 4:1, а в предыдущем туре Заря разгромила "желто-синих" 3:0.

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