"Закономерная победа Вереса, у них сегодня на поле был коллектив, люди сражались друг за друга, чего нам не хватало. Думаю, это главная причина сегодняшнего поражения. Почему соперник выглядел свежее? Ничего нового вам не скажу. Наверное, подготовка не такова, психологическое состояние футболистов, много факторов. Сложный вопрос.

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Такое впечатление складывается, что ребята на тренировку выходят с большим желанием, чем на игру. С чем это связано? Возможно, переживают за результат, и это на них давит. Надо работать дальше, у нас через два дня очень сложная игра против Металлиста. Нет другого выхода, как работать. Они это понимают, но почему у них не получается выполнять то, что они делают на тренировках, сразиться друг за друга, будем разбираться. Хотя у нас очень мало времени до следующей игры.

Есть ли в клубе проблемы? В Вересе, например, хорошо платят за победы... У нас проблем никаких. Я не буду комментировать финансовые вопросы Вереса. У нас все платят. Отношение руководства к клубу просто идеально. Это не причина сегодняшнего поражения, это точно. Только дважды пробили по воротам, почему такая плохая реализация? Да мы и ударили два в створ и пять в общем. Это очень мало. Будем отрабатывать на тренировках, мало агрессии – мы сами это видим.

Почему сегодня так случилось, мне сложно сказать, нужно проанализировать, поговорить с ребятами. Они понимают, в какой и мы сейчас ситуации. Если бы я сейчас что-то говорил или Эдмар, это выглядело бы смешно. Мы тренируем команду десять дней или две недели. Мы будем вместе с командой садиться и разбираться, что случилось сегодня", – поделился Голодюк в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане разгромно проиграли уже во втором матче подряд – Верес разбил Металлист 1925 со счетом 4:1, а в предыдущем туре Заря разгромила со счетом 3:0.

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