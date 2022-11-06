Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк пояснив, чому спілкується з представниками ЗМІ без свого партнера по тренерському цеху.

"Чому Едмар не приходить на прес-конференції? Він просто володіє досконало російською мовою, він не знав, що таке станеться у нашій країні.

Голодюк – про гравців Металіста 1925: "Враження складається, що на тренування виходять з більшим бажанням, ніж на гру"

Едмар би залюбки поспілкувався з вами, просто я спілкуюсь українською. Я йому допомогаю у цьому питанні, обіцяю, що через пару турів він прийде", – цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, харків'яни розгромно програли вже у другому матчі поспіль – Верес розбив Металіст 1925 з рахунком 4:1, а в попередньому турі Зоря розгромила "жовто-синіх" 3:0.

Верес розгромив Металіст 1925 і наблизився до зони єврокубків – Едмар не може виправити жахіття харків'ян