Сегодня, 26 марта, во Франкфурте состоится товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Организаторы пригласили на эту встречу всех живых участников финала ЧМ-1974, чтобы болельщики на стадионе почтили легенд: 50 лет назад "оранье" во главе с Йоханом Кройфом считались фаворитами встречи, но уступили "манншафт" Франца Беккенбауэра.

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Однако этим планам не суждено сбыться – лишь 3 из 17 живых экс-игроков сборной Германии согласились посетить данное мероприятие. Как информирует De Telegraaf, это связано со спорами бывших футболистов с DFB, Немецкой федерацией футбола.

Нидерландцы прибыли во Франкфурт в количестве 11 человек. Из ныне живых вице-чемпионов мира посетить мероприятие отказался только Джонни Реп.

Напомним, в финале ЧМ-1974 ФРГ обыграла Нидерланды со счётом 2:1.

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