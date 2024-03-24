"Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это всего лишь растяжение, и он выбыл лишь на десять дней, поэтому я не буду ничего менять.

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Нойер очень хорошо играет уже долгое время, в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Главное – дать игроку ясность. То же самое касается других игроков, которых я планирую использовать в качестве основных.

В разговоре с тер Штегеном я сказал, что счастлив, поскольку у нас есть два вратаря мирового класса. Объяснил ему, что важно, чтобы он был рядом в этих двух матчах. Травма может случиться в любой момент с ними обоими. Но в решении ничего не меняется", – цитирует наставника немцев Bayern & Germany.

Напомним, что голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген сыграл в отсутствие Мануэля Нойера из-за тяжелой травмы в 2023 году в восьми матчах из 11, которые провела сборная Германии. Вратарь Баварии не сыграет в эту международную паузу, поскольку получил повреждение на тренировке.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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