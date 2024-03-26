Сьогодні, 26 березня, у Франкфурті відбудеться товариський матч між збірними Німеччини та Нідерландів. Організатори запросили на цю зустріч усіх живих учасників фіналу ЧС-1974, щоб уболівальники на стадіоні вшанували легенд: 50 років тому "ораньє" на чолі з Йоханом Кройфом вважалися фаворитами зустрічі, але поступилися "манншафт" Франца Бекенбауера.

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Однак цим планам не судилося збутися – лише 3 з 17 живих екс-гравців збірної Німеччини погодилися відвідати цей захід. Як інформує De Telegraaf, це пов'язано зі спорами колишніх футболістів із DFB, Німецькою федерацією футболу.

Нідерландці прибули до Франкфурта в кількості 11 осіб. З нині живих віце-чемпіонів світу відвідати захід відмовився тільки Джонні Реп.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-1974 ФРН обіграла Нідерланди з рахунком 2:1.

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