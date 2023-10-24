Российские СМИ в очередной раз доказали, что им нельзя верить. На днях в издании Спорт-Экспресс появилась информация о переговорах между футбольными федерациями Сенегала и России по поводу проведения товарищеского матча. Однако в самом Сенегале эту информацию восприняли с большим удивлением.

Россия не смогла обыграть 109-ю команду мира в "дерби" сборных-изгоев

"Мы ничего не знаем о том, что наша главная сборная может сыграть товарищеский матч с Россией в следующем году. Не понимаем, откуда берутся данные новости, но мы не можем подтвердить данную информацию. У нас нет никаких новостей по матчу взрослых команд Сенегала и России в 2024 году", – заявил глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне.

Напомним, что в своём последнем матче Россия не сумела обыграть 109-ю команду мира. Кения сыграла с оккупантами вничью со счётом 2:2.

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