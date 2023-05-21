Чемпионское похмелье в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 1:2
10:24 - Читати українською
Барселона уступила Реал Сосьедаду в 35 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Новоиспеченные чемпионы Испании пропустили уже на 5-й минуте. Серлот "перекусил" Кунде в центре поля и не пожалел передачи для Мерино. Апелляции Барселоны по поводу нарушения были бесполезными.
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После перерыва "кулес" пропустили еще раз в похожем стиле. Обрезка в центре поля (на этот раз де Йонг), быстрая контратака и гол Серлота. Левандовски под занавес встречи один мяч отквитал, но команде Хави пришлось мириться с первым поражением в статусе чемпиона.
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