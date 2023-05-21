Чемпіонське похмілля у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 1:2
10:23 - Читать на русском
Барселона поступилася Реал Сосьєдаду у 35 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Новоспечені чемпіони Іспанії пропустили вже на 5-й хвилині. Сьорлот "перекусив" Кунде в центрі поля і не пошкодував передачі для Меріно. Апеляції Барселони щодо порушення були марними.
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По перерві "кулес" пропустили ще раз у схожому стилі. Обрізка в центрі поля (цього разу де Йонг), швидка контратака і гол Сьорлота. Лєвандовскі під завісу зустрічі один м'яч відквитав, але команді Хаві таки довелося миритися з першою поразкою у статусі чемпіона.
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