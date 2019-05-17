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Чемпионский матч Малиновского в видеообзоре Андерлехт – Генк – 1:1

17 мая 07:30 229 Читати українською
Чемпионский матч Малиновского в видеообзоре Андерлехт – Генк – 1:1
Андерлехт – Генк – 1:1 – видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура группы чемпионов лиги Жупиле Генк с Малиновским в составе сыграл вничью с Андерлехтом (1:1) и оформил чемпионство Бельгии. Смотрите видео голов и обзор матча Андерлехт – Генк.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 9-й тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голы: Боласи, 65 – Хейнен, 11

Генк расписал ничью с Андерлехтом и оформил чемпионство. На гол Хейнена в первом тайме брюсельцы ответили забитым мячом Боласи. Отметим, что Малиновский провел весь матч на поле, однако результативными действиями не отметился.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

Поскольку в параллельном матче Брюгге уступил Стандарду, то Генк автоматически оформил чемпионство, поскольку отрыв вырос до 4 очков перед последним туром чемпионата.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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