Чемпионский матч Малиновского в видеообзоре Андерлехт – Генк – 1:1

В матче 9-го тура группы чемпионов лиги Жупиле Генк с Малиновским в составе сыграл вничью с Андерлехтом (1:1) и оформил чемпионство Бельгии. Смотрите видео голов и обзор матча Андерлехт – Генк.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 9-й тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голы: Боласи, 65 – Хейнен, 11

Генк расписал ничью с Андерлехтом и оформил чемпионство. На гол Хейнена в первом тайме брюсельцы ответили забитым мячом Боласи. Отметим, что Малиновский провел весь матч на поле, однако результативными действиями не отметился.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

Поскольку в параллельном матче Брюгге уступил Стандарду, то Генк автоматически оформил чемпионство, поскольку отрыв вырос до 4 очков перед последним туром чемпионата.