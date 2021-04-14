"В команде никто не хочет говорить о чемпионстве, чтобы не сглазить. Все понимают, что еще много серьезных матчей.

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Шаг за шагом, мы думаем только о следующей игре. Мирча Луческу нам так и говорит, что чемпионат выигрывается в матчах с середняками и аутсайдерами. Это самое важное. 2-3 места – уровень такой же, как и у нас плюс-минус. Можно проиграть или в ничью сыграть. А в остальных матчах нужно вырывать по максимуму.

В работе с Луческу я узнал много нового. Какие-то тактические моменты... Допустим, моя позиция, когда мы развиваем атаку: я опускаюсь третьим к защитникам и мы за счет центральных выходим в атаку. Раньше такого не было. Мистер до мелочей объясняет, как хитрее играть, забегания, под каким углом это лучше делать. Чуть вправо, чуть влево – он уже недоволен.

Мистер увидел сильные стороны и объяснил за счет чего каждый должен играть. Это дошло до ребят. Он со всеми общается. Но больше перед матчами", – отметил Андриевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, Динамо после 21-го тура уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков. Битва между грандами украинского футбола состоится уже в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

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