Шахтер – Динамо: Классическое пройдет без зрителей – известна причина
Долгожданная битва между грандами украинского футбола пройдет за закрытыми дверями.
Как известно, уже в субботу, 17 апреля, Шахтер на НСК Олимпийский в рамках 22-го тура УПЛ будет принимать Динамо. Ожесточенное противостояние украинского футбола, к сожалению, снова пройдет без зрителей.
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Причина такого решения – сложная эпидемиологическая ситуация в столице. Как следствие, строгие карантинные меры продлятся до 30 апреля, сообщил в ходе специального брифинга мэр Киева Виталий Кличко. Среди прочего, запрет будет действовать и на проведение спортивных соревнований со зрителями.
Напомним, изначально локдаун был запланирован до 9 апреля, потом его продлили еще на неделю.
Динамо после 21-го тура уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.
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