Долгожданная битва между грандами украинского футбола пройдет за закрытыми дверями.

Как известно, уже в субботу, 17 апреля, Шахтер на НСК Олимпийский в рамках 22-го тура УПЛ будет принимать Динамо. Ожесточенное противостояние украинского футбола, к сожалению, снова пройдет без зрителей.

Шахтер – Динамо: Класическое будет обслуживать Монзуль – судейские назначения на 22-й тур УПЛ

Причина такого решения – сложная эпидемиологическая ситуация в столице. Как следствие, строгие карантинные меры продлятся до 30 апреля, сообщил в ходе специального брифинга мэр Киева Виталий Кличко. Среди прочего, запрет будет действовать и на проведение спортивных соревнований со зрителями.

Напомним, изначально локдаун был запланирован до 9 апреля, потом его продлили еще на неделю.

Динамо после 21-го тура уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів