"Чемпіонат виграється у матчах із середняками і аутсайдерами": Андрієвський – про тактичні хитрощі Луческу
Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський розповів, як змінилася команда після приходу Мірчі Луческу.
"У команді ніхто не хоче говорити про чемпіонство, щоб не наврочити. Всі розуміють, що ще багато серйозних матчів.
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Крок за кроком, ми думаємо лише про наступну гру. Мірча Луческу нам так і говорить, що чемпіонат виграється у матчах із середняками і аутсайдерами. Це найважливіше. 2-3 місця – рівень такий самий, як і у нас плюс-мінус. Можна програти або у нічию зіграти. А в інших матчах потрібно виривати по максимуму.
У роботі з Луческу я дізнався багато нового. Якісь тактичні моменти... Припустимо, моя позиція, коли ми розвиваємо атаку: я опускаюсь третім до захисників і ми за рахунок центральних виходимо в атаку. Раніше такого не було. Містер до дрібниць пояснює, як хитріше грати, забігання, під яким кутом це краще робити. Трохи вправо, трохи вліво – він вже незадоволений.
Містер побачив сильні сторони і пояснив за рахунок чого кожен повинен грати. Це дійшло до хлопців. Він з усіма спілкується. Але більше перед матчами", – зазначив Андрієвський в інтерв'ю SportArenaTV.
Нагадаємо, Динамо після 21-го туру впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок. Битва між грандами українського футболу відбудеться вже в суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.
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