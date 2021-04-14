"У команді ніхто не хоче говорити про чемпіонство, щоб не наврочити. Всі розуміють, що ще багато серйозних матчів.

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Крок за кроком, ми думаємо лише про наступну гру. Мірча Луческу нам так і говорить, що чемпіонат виграється у матчах із середняками і аутсайдерами. Це найважливіше. 2-3 місця – рівень такий самий, як і у нас плюс-мінус. Можна програти або у нічию зіграти. А в інших матчах потрібно виривати по максимуму.

У роботі з Луческу я дізнався багато нового. Якісь тактичні моменти... Припустимо, моя позиція, коли ми розвиваємо атаку: я опускаюсь третім до захисників і ми за рахунок центральних виходимо в атаку. Раніше такого не було. Містер до дрібниць пояснює, як хитріше грати, забігання, під яким кутом це краще робити. Трохи вправо, трохи вліво – він вже незадоволений.

Містер побачив сильні сторони і пояснив за рахунок чого кожен повинен грати. Це дійшло до хлопців. Він з усіма спілкується. Але більше перед матчами", – зазначив Андрієвський в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Динамо після 21-го туру впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок. Битва між грандами українського футболу відбудеться вже в суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

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