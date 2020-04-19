"Чемпионат слабее УПЛ, но там научились работать с болельщиками": Третьяков – о выступлениях в Словакии

Вингер Дунайска Максим Третьяков, который на правах аренды выступает за Александрию, рассказал об особенностях словацкого первенства.

"Очень понравилась Словакия и команда, в которой я был. Понравилось тем, что на каждом домашнем матче полный стадион. Арена небольшая, новая, буквально два года ей, рассчитанная на 16 тысяч зрителей, приходило по 10-15 тысяч. Было очень приятно играть. Чемпионат Словакии находится не так высоко в рейтинге, как УПЛ, и по уровню явно слабее. Но люди приспособились и научились работать с болельщиками. Там каждый матч как праздник.

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Да, можно было лучше себя там проявить. Но сейчас возвращаться туда не хочу, потому что немного изменился вектор развития команды. Берут совсем молодых ребят – 16-18 лет. Все, кто играли в прошлом сезоне и заняли второе место в чемпионате, покинули клуб. Кто-то уехал в Польшу, кто-то в Австрию. Сейчас был бы шаг назад вернуться туда. Но посмотрим, у меня еще целый следующий сезон с ними по контракту. В целом мне там очень понравилось. Немного подвело здоровье – было две травмы, много пропустил. Но не жалею о переходе", – сказал Третьяков на странице программы "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, Максим начал профессиональную карьеру футболиста в Днепре в 2011 году. В УПД дебютировал в составе харьковского Металлиста, откуда в 2016 году перешел в одесский Черноморец. В июле 2018-го стал игроком команды Дунайска. Арендованный Александрией до 30 июня 2020 года. Действующее соглашение со словацким клубом действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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