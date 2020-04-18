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Шахтер – единственный клуб УПЛ, где не задерживают зарплаты, – игрок Александрии Третьяков

10:36 70 Читати українською
Шахтер – единственный клуб УПЛ, где не задерживают зарплаты, – игрок Александрии Третьяков
Максим Третьяков / Фото instagram

Полузащитник Александрии Максим Третьяков выступил против сокращения зарплат из-за пандемии.

"Ситуация, как и у всех, мы доверяем своему президенту. Всегда готовы подождать, если нужно. Самое главное, что у нас все честно, даже если есть какие-то задержки. В Украине нет задержек по зарплате, наверное, только у Шахтера.

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Мы относимся с пониманием, но, конечно, никто не хочет, чтобы ему урезали зарплату. В УПЛ и так уже снизился уровень зарплат. Видел интервью ребят из Шахтера, которые говорят, что готовы. Но нужно понимать, что это топ-клуб, совсем другого уровня заработки.

Наши ребята – все профессионалы, работают, несмотря на карантин, никто не сидит дома перед телевизором, держа руку в трусах, и зарабатывает деньги, как многие могут думать. Каждый держит себя в форме, у каждого есть имя, никто не хочет потом выходить и выглядеть смешно перед болельщиками.

Каждый игрок в нашей и, уверен, других командах держит себя в форме и должен получать зарплату, которая прописана в контракте. У нас нет такого, что премии больше, чем зарплата.

Когда человек подписывает контракт, есть определенные обязанности футболиста перед клубом и наоборот. Считаю, что не должны резать зарплаты. Тем более, как платят зарплату у нас. Каждый футболист не получает зарплату день в день, всегда ждет, доверяет команде, клубу, руководству.

Бывают задержки по 2-3 месяца, а то и больше. Поэтому не надо делать из ребят каких-то нахлебников. Футболист готов ждать, ежедневно выходит на тренировки, матчи. Такое же отношение должно быть и у клубов к футболистам", – сказал Третьяков в Instagram "Футбольный формат".

Напомним, после 23-х туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы.

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Александрия Александрия Максим Третьяков Максим Третьяков коронавирус Шахтер Шахтер
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