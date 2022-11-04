Сборная Южной Кореи может отправиться в Катар без своего лучшего игрока и главной надежды.

Сон Хын Мин сломал глазницу в 4 местах и был вынужден делать операцию, сообщает The Telegraph.

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Звезда Тоттенхэма жестко столкнулся головой с плечом Шанселя Мбемба и был заменен уже на 29-й минуте матча ЛЧ против Марселя (2:1). 30-летний нападающий вроде бы быстро пришел в себя и даже успел отпраздновать с командой выход в плей-офф, но затем услышал неприятный вердикт врачей.

Este fue el golpe que sacó a Heung Min Son del partido. pic.twitter.com/0Flc4DL1Ez — TR SPORTS (@TrSports12) November 1, 2022

Операция была запланирована на выходные, однако Сон настоял делать ее быстрее, чтобы было больше шансов восстановиться к чемпионату мира. Тоттенхэм пока не разглашает сроки отсутствия игрока. Вероятно, кореец больше не сыграет в этом году в АПЛ и приложит все усилия, чтобы поехать со сборной на чемпионат мира. Турнир в Катаре стартует уже 20 ноября.

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