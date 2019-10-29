Чемпионат мира-2022: УЕФА обнародовал формат европейской квалификации

УЕФА поделился форматом европейского отбора, в котором определятся обладатели 13 путевок на чемпионат мира 2022 года.

Формат европейских квалификационных соревнований появился на официальном сайте УАФ, который ссылается на специальное приложение Регламента Лиги наций сезона-2020/2021.

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Групповой этап

55 сборных из ассоциации УЕФА сыграют в двухкруговом турнире. Команды разделят на 10 групп (пять – по шесть команд и пять – по пять). Предусмотрено 10 окон с марта по ноябрь 2021 года.

Десять победителей групп получат прямую путевку на ЧМ-2022, а команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу в плей-офф.

Плей-офф

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные Лиги наций-2020/2021 (среди тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, затем в финальных – трех сильнейших. Именно эти команды и получат последние путевки в Катар от европейской ассоциации. Основной этап чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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