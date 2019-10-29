toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Чемпіонат світу-2022: УЄФА оприлюднив формат європейської кваліфікації

11:11 3572 Читать на русском
Чемпіонат світу-2022: УЄФА оприлюднив формат європейської кваліфікації
Франція – чемпіон світу 2018 року / Reuters

УЄФА поділився форматом європейського відбору, в якому визначаться володарі 13 путівок на чемпіонат світу 2022 року.

Формат європейських кваліфікаційних змагань з'явився на офіційному сайті УАФ, який посилається на спеціальний додаток Регламенту Ліги націй сезону-2020/2021.

Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Груповий етап

55 збірних з асоціації УЄФА зіграють у двоколовому турнірі. Команди поділять на 10 груп (п'ять – по шість команд і п'ять – по п'ять). Передбачено 10 вікон з березня по листопад 2021 року.

Десять переможців груп отримають пряму путівку на ЧС-2022, а команди, які посядуть другі місця, продовжать боротьбу у плей-офф.

Плей-офф

10 других команд відбіркових груп і дві найкращі збірні Ліги наций-2020/2021 (серед тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших. Саме ці команди і отримають останні путівки в Катар від європейської асоціації. Основний етап чемпіонату світу проходитиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
Алієв розповів, чому став рідко спілкуватися з Мілевським
08:50
2386
Теги
Головне Світ ФІФА УЄФА ЧС-2022
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук