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Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА

12:02 147 Читати українською
Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Украины / Футбол 24

Национальная сборная Украины добилась прогресса в рейтинге, который сегодня обновила ФИФА.

После удачных матчей отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии команда Андрея Шевченко поднялась на три позиции, опередив сборную США – теперь "сине-желтые" занимают 22 место в рейтинге ФИФА. Отметим, что на одну позицию выше находится сборная Польши, а топ-20 замыкает Сенегал.

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Первая четверка рейтинга осталась без изменений – Бельгия, Франция, Бразилия и Англия. В топ-5 вошла сборная Уругвая, которая опередила Португалию.

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