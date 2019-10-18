Евро-2020: как и где приобрести билеты на матчи сборной Украины и сколько они стоят

Украина на Евро-2020: где и как купить билеты на матчи / УАФ

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020. "Футбол 24" разобрался, где и как купить, а также сколько стоят билеты на матчи Евро, которое пройдет в 12-ти городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Сборная Украины досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020 и летом следующего года в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Поединок заключительного тура против Сербии, который состоится 17 ноября в Белграде, уже не повлияет на турнирное положение команды Андрея Шевченко. Данный матч следует рассматривать исключительно сквозь призму посева Украины при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте. "Сине-желтые" имеют все шансы быть сеяными в первой корзине.

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Впрочем, это будет позже. Сейчас украинских болельщиков все чаще начинает беспокоить вопрос: "А где же взять билеты на матчи Евро-2020"? Вопрос, безусловно, актуальный, ведь несмотря на то, что чемпионат пройдет сразу в 12-ти городах Европы, нынешняя инфраструктура и транспортное сообщение позволяют добраться практически до любой точки Старого Света без особых проблем.

Где купить билеты на матчи Евро-2020

Билеты на поединки чемпионата Европы-2020 можно приобрести исключительно на официальном сайте УЕФА при условии регистрации на соответствующем портале. При этом первый этап реализации билетов уже завершился – он проходил с 12 июня по 12 июля 2019 года. В июле-августе УЕФА сообщал болельщикам, что их заявки одобрены/не одобрены, после чего лица, получившие право покупки билетов, обязаны были их оплатить.

Второй этап продажи обещают открыть в декабре 2019 года – заявки будут принимать от болельщиков команд, которые вышли на чемпионат Европы. В продажу поступит 960 тысяч билетов. Предусмотрен еще и третий этап – он стартует в апреле 2020-го, а в реализацию поступят пропуска для фанатов команд, которые будут играть стыковые матчи 26 и 31 марта.

Заметим, что всего УЕФА выделил для болельщиков 2,5 млн билетов. Полтора миллиона из них поступили в продажу во время первого этапа реализации. Тогда же была запущена специальная программа Fun First – это почти 40 тысяч билетов самой дешевой ценовой категории на матчи 1/2 финала и финал. Срок подачи заявки по этой программе истек 12 июля – поэтому попасть на решающие поединки Евро-2020 по более низкой цене уже не удастся.

Кроме того, УЕФА отдельно отмечает, что сайты, на которых третьи лица продают билеты на футбольные матчи, а также любые платформы перепродажи не уполномочены на реализацию пропусков на матчи Евро-2020. Билеты, приобретенные на таких ресурсах, считаются недействительными и не дадут права доступа на стадион. УЕФА призывает болельщиков не покупать билеты на таких ресурсах.

В марте-апреле 2020 года будет запущена официальная платформа для перепродажи билетов среди болельщиков по номинальной стоимости. Продавцы смогут получить полную стоимость билетов, а покупатели будут лишены риска купить поддельные или недействительные пропуска.

Для того, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить матчи Евро-2020, УЕФА ввел определенные ограничения при покупке билетов.

– Один человек может подать заявку максимум на 4 билета на 1 матч (в таком случае необходимо указать данные всех лиц, для которых приобретаются билеты – позже эти данные при необходимости можно будет изменить)

– Один человек может подать заявку на посещение максимум одного поединка в течение дня.

Если количество желающих приобрести билеты превысит количество пропусков, то УЕФА проведет дополнительную лотерею, о результатах которой сообщит всем без исключения зарегистрированным пользователям билетного портала. При этом не имеет значения дата подачи заявки – главное вписаться в отведенный для этого срок (напоминаем, второй этап начнется в декабре 2019 года).

По результатам лотереи заявка может быть одобрена полностью, частично, либо не одобрена. Частично – это, например, если человек подал заявку на покупку билетов на 3 матча, то может получить на 2 или даже 1 игру. Но при этом количество билетов точно не будет сокращено: подавались, например, на 4 билета – сможете купить 4. Есть еще один способ повысить свои шансы – согласиться на изменение ценовой категории, так как лотерея будет проводится для каждой категории отдельно. Проще говоря, если ваша заявка на билеты, например, третьей категории была отклонена, в таком случае вам могут предложить вторую категорию.

Еще одно важное уточнение – при подаче заявки нельзя выбрать конкретное место на стадионе, только ценовую категорию билета. УЕФА уверяет, что билеты из одной заявки будут на места рядом. А вот для билетов из разных заявок есть лишь вероятность повысить шансы сидеть максимально близко друг к другу – для этого следует сообщить своим друзьям номер специального идентификтора.

Отметим, что при подаче заявки необходимо ввести личные данные покупателя, адрес проживания и номер телефона.

Как купить билеты на все матчи сборной

УЕФА кроме билетов на отдельные матчи чемпионата также предоставляет возможность приобрести пропуска на все поединки любой сборной (в том числе и Украины). В декабре 2019-го (после жеребьевки финальной части Евро-2020) болельщики каждой команды смогут подать соответствующую заявку на билеты на официальном сайте УЕФА. Главное условие – такая заявка должна соответствовать критериям, установленным национальной футбольной ассоциацией (в нашем случае УАФ). Более подробную информацию по этому поводу УЕФА обещает опубликовать позже.

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Данная категория билетов называется "Вместе с командой" ("Follow my team"). Они дают право посетить все поединки плей-офф с участием конкретной сборной независимо от стадиона, который будет принимать матч. Как уже отмечалось, продажа этих билетов стартует в декабре. Если сборная не выйдет в плей-офф, деньги за билеты можно будет вернуть.

Где пройдут матчи Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 будет проведен в 12-ти городах Европы в честь 60-летия континентального форума.

Рим (Стадио Олимпико) – матч-открытие, 2 поединка группового турнира и один матч 1/4 финала;

Амстердам (Йохан Кройф Арена) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Бильбао (Сан-Мамес) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Бухарест (Арена Национале) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Будапешт (Ференц Пушкаш) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Копенгаген (Паркен) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Дублин (Дублин Арена) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Глазго (Хэмпден Парк) – 3 матча группового этапа и 1 поединок 1/8 финала;

Баку (Олимпийский) – 3 матча группового турнира, 1 поединок 1/4 финала;

Мюнхен (Альянц-Арена) – 3 матча группового турнира, 1 поединок 1/4 финала;

Санкт-Петербург (Крестовский) – 3 матча группового турнира, 1 поединок 1/4 финала;

Лондон (Уэмбли) – 3 матча группового этапа, 1 поединок 1/8 финала, полуфиналы и финал.

Также уже известно, в каких городах состоятся поединки конкретных групп – в частности, матчи каждой группы будут проходить только в двух городах. Таким образом Украина на групповом этапе проведет поединки в двух странах.

Стоимость билетов на матчи чемпионата Европы-2020

Стоимость билетов зависит от города, который будет принимать матч. УЕФА предусмотрел два Кластера – А и B. В обоих кластерах предусмотрены билеты трех ценовых категорий – 3-й (места за воротами), 2-й (угловые сектора) и 1-й (центральные сектора). Стадионы разделены на кластеры с учетом покупательной способности и доходов населения в странах, принимающих Евро-2020. По результатам исследования установлено, что покупательная способность в Венгрии, Румынии и Азербайджане ниже, чем в других странах-хозяевах чемпионата.

К слову, для детей никаких льгот не предусмотрено – ребенок любого возраста должен иметь действительный билет, даже если будет сидеть на коленях у кого-то из родителей. А вот для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрены скидки – билеты для них будут продаваться по самой дешевой ценовой категории независимо от места на стадионе. Также такие лица имеют право получить бесплатный билет для сопровождающего.

Кластер А (Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург)

Групповой этап и 1/8 финала

Категория 3: 50 евро

Категория 2: 125 евро

Категория 1: 185 евро

1/4 финала и матч-открытие

Категория 3: 75 евро

Категория 2 145 евро

Категория 1: 225 евро

Кластер B (Будапешт, Бухарест, Баку)

Категория 3: 30 евро

Категория 2: 75 евро

Категория 1: 125 евро

1/2 финала (Лондон)

Fun First: 85 евро (билеты данной категории уже недоступны, поскольку прием заявок истек в июле 2019 года)

Категория 3: 195 евро

Категория 2: 345 евро

Категория 1: 595 евро

Финал (Лондон)

Fun First 95 евро (билеты данной категории уже недоступны, поскольку прием заявок истек в июле 2019 года)

Категория 3: 295 евро

Категория 2: 595 евро

Категория 1: 945 евро

Заметим, что на матчи чемпионата Европы-2016, который проходил во Франции, билеты делились на 4 ценовые категории, а самый дешевый пропуск стоил всего 25 евро. Самый дорогой билет на матч группового турнира стоил 145 евро против нынешних 225-ти. Что касается финального матча, то 4 года назад самый дорогой пропуск на Стад де Франс стоил 895 евро (сейчас – на 50 евро дороже).

Что ж, как видим, попасть на матчи сборной Украины на Евро-2020 будет не так просто, но кто ищет, тот всегда найдет. Пока что ждем 30 ноября – жеребьевку финальной части главного футбольного события 2020 года.

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