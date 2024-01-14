Олексій Кащук може стати одноклубником Тайсона і Томаша Кендзьори у грецькій Суперлізі.

Вінгер Шахтаря Олексій Кащук може продовжити кар'єру у чемпіонаті Греції, повідомляє Sport24.gr. 23-річного гравця хоче бачити у своєму таборі ПАОК.

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За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії – "чорно-білі" близькі до оголошення свого першого зимового трансферу.

До слова, раніше інтерес до українця приписували хорватському Хайдуку та азербайджанському Нефтчі. Сам гравець напередодні підтвердив факт переговорів з іншими клубами.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

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